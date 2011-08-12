В Великобритании возьмут под контроль Facebook

Взять под контроль Blackberry Messenger (BBM), Twitter и другие социальные сети, чтобы пресекать заговоры против общественного порядка предложил британский премьер-министр . За решетку уже отправлены более тысячи человек – в их числе дочь миллионера, учитель, сотрудник благотворительной организации и одиннадцатилетний подросток. Выступая перед парламентом, британский премьер заявил, что все участники погромов понесут наказание, сообщает EuroNews

“Современные технологии работают на нас, преступники были засняты на пленку журналистами, так что даже если их до сих пор не арестовали, мы знаем всех в лицо. Правосудия никто не избежит.

Совместно с полицией и разведслужбами мы изучаем возможность перекрыть этим людям доступ к некоторым сайтам, так как мы знаем, что именно там зрели заговоры, следствием которых стал разгул криминала”.

Тем временем в больнице от ран скончался 68-летний житель одной из лондонских окраин. Таким образом число жертв погромов возросло до пяти. Сообщается, что за последние дни британские страховые компании потеряли более 230 миллионов евро.