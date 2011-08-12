Медведев попросил Януковича не смешивать газ с политикой

Президент России Дмитрий Медведев в разговоре с Президентом Украины Виктором Януковичем призвал не политизировать российско-украинское газовое сотрудничество, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Кремле.

Отмечается, что на встрече лидеров двух стран в четверг, 11 августа, в Сочи «президенты обсудили основные вопросы, включая участие Украины в Таможенном союзе и проблематику газового сотрудничества. «С российской стороны была подчеркнута необходимость соблюдения действующих в настоящий момент соглашений в сфере газового сотрудничества и недопустимость политизации этого вопроса», - сказал источник.

По его словам, «стороны условились продолжать поиск новых проектов в этой сфере».