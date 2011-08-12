Украина готова продавать в Китай военные самолёты

Украина и Китай активизируют военно-техническое сотрудничество, среди перспективных направлений - сотрудничество в создании тяжелых транспортных самолетов, крупнотоннажных кораблей, кораблей на воздушных подушках, заявил премьер Украины Николай Азаров в пятницу на встрече с начальником Генштаба Народно-освободительной армии Китая, генерал-полковником Чен Биндэ, передаю Риа новости.

"Украина готова интенсифицировать военное сотрудничество, обмен военными делегациями, атташе, расширить подготовку китайских военных в высших учебных заведениях министерства обороны Украины", - приводит слова украинского премьера пресс-служба правительства.

При этом Азаров добавил, что активизировать военно-техническое сотрудничество поможет межправительственная комиссия по вопросам военно-промышленного сотрудничества между Украиной и Китаем.

Глава правительства подчеркнул, что, в частности, перспективным является сотрудничество в создании тяжелых транспортных самолетов, крупнотоннажных кораблей, кораблей на воздушных подушках, строительстве танков и средств противовоздушной обороны.

Премьер-министр призвал китайскую сторону также углубить сотрудничество в авиастроении. "Особенно хотел бы обратить внимание на авиастроение. Китайской авиастроительной корпорации и украинскому предприятию "Антонов" необходимо углублять сотрудничество", - сказал он. При этом Азаров отметил, что Украина обладает самыми современными технологиями, в частности, строительства тяжелых транспортных самолетов, аналогов которым нет в мире.