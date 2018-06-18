Хватавший между ног Яценюка нардеп предложил запретить демонстрацию сексуальной ориентации

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о запрете "публичного проявления любых видов сексуальной ориентации".

Автором проекта закона выступил народный депутат Олег Барна (БПП).

Барна предложил обновить Кодекс об административных правонарушениях статьей 180-2, согласно которой за изготовление и распространение продукции, содержащей информации о сексуальной ориентации, или публичные действия, направленные на пропаганду любых видов сексуальной ориентации, предусматривается штраф в размере от 300 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 5,1 до 51 тыс. грн.).

Повторное нарушение предлагается наказывать штрафом от 600 до 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и общественными работами сроком от 40 до 60 часов.

В пояснительной записке к законопроекту Барна отметил "моральное падение общества", связанное с радикализмом, насилием, пропагандой порнографии и сексуальными маршами.

Напомним, в воскресенье, 17 июня, в Киеве прошел "Марш равенства". Шествие под лозунгом "Страна свободная - будь собой!" прошло по согласованному маршруту и продлилось всего около 20 минут. В акции приняли участие свыше 2 тысяч человек.