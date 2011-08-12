США просят Россию не вооружать Сирию

Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Россию прекратить поставки оружия Сирии , а другие страны - поддержать американские санкции в отношении режима Башара Асада. В интервью телекомпании CBS в минувший четверг она заявила о необходимости всеобщего международного воздействия на Дамаск, передаёт Newsru.com.

"Важно, чтобы это был не только американский голос, мы хотим, чтобы эти голоса звучали со всего мира", - подчеркнула Клинтон. При этом, по ее словам, Америка "хочет видеть результаты, а не риторику", передает "Интерфакс". "Мы бы хотели, чтобы Китай сотрудничал с нами. Мы бы хотели видеть, что Россия прекратила продажу оружия режиму Асада", - заявила она. "Мы хотим, видеть Индию, потому что и Индия, и Китай осуществили большие энергетические инвестиции в Сирию", - отметила глава американской дипломатии.

По ее словам, Китай, Россия, Индия и европейские страны своими действиями могли бы значительно усилить давление на сирийские власти. Клинтон пояснила, что США напрямую не призывают Асада уйти в отставку в связи с тем, что другие страны пока не высказывают достаточной готовности к принятию мер по оказанию давления на режим. Америка пока ограничивается намеками - представители администрации не раз заявляли, что "Сирии было бы лучше без Асада".

Глава Госдепа отметила, что в последние месяцы США организовали давление на Асада и его окружение. "И русские, и китайцы присоединились к нашему президентскому заявлению после того, как они сказали, что никогда не сделают ничего для осуждения режима Асада", - добавила Клинтон.