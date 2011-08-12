Москва против особого статуса Киева в Таможенном союзе

Россия считает неприемлемым сотрудничество Украины с Таможенным союзом (ТС) в формате «3+1», по которой Киев не становился бы членом ТС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле, прокомментировавший итоги встречи в Сочи президента России Дмитрия Медведева с президентом Украины Виктором Януковичем.

По словам источника, в ходе переговоров, которые главы государств провели за закрытыми дверьми, президент РФ «дал пояснения», касающиеся возможных параметров сотрудничества между Украиной и Таможенным союзом. «Такое сотрудничество может осуществляться на принципах полноценного вступления Украины в Таможенный союз... Формула «три плюс один» для этих целей неприемлема», - сказал источник.

Москва приглашает Киев в Таможенный союз, членство в котором, в частности, обеспечит Украине более низкие цены на газ. Тем не менее, Киев заявляет, что не намерен вступать в ТС, предлагая взамен сотрудничество в формате «3+1». Одновременно Украина стремится до конца 2011 года подписать соглашение с Евросоюзом по созданию зоны свободной торговли.

В Москве заявляли, что создание Брюсселем и Киевом зоны свободной торговли приведет к необходимости усилить таможенное администрирование на украинской границе. Это, в свою очередь, грозит сокращением украинского экспорта в страны ТС. В Киеве на это сначала отвечали, что для украинской стороны сотрудничество с Европой важнее, нежели вступление в Таможенный союз, а позднее Янукович заявил, что Украина могла бы участвовать в этой организации по формуле «3+1», которая до сих пор не получила реального наполнения.