Китай остановит скоростные поезда

Китайская корпорация CNR, второй по величине производитель локомотивов в КНР, отзовет 54 скоростных поезда серии CRH380BL, которые используются для перевозки пассажиров на скоростной магистрали Пекин-Шанхай. О этом сообщает Lenta.ru.

Сообщение об отзыве поездов последовало после того, как министерство железных дорог КНР приказало Changchun Railway Vehicles, "дочке" CNR, временно приостановить поставки CRH380BL из-за сбоев в системе безопасности, которые вызвали многочисленные задержки в движении на линии Пекин-Шанхай, строительство которой обошлось КНР более чем в 30 миллиардов долларов.

С момента запуска в конце июня флагманской скоростной магистрали, связавшей Пекин и Шанхай, на ней не раз отмечались перебои в электроснабжении и другие технические неполадки.

На магистрали Пекин-Шанхай используются скоростные поезда серий CRH380A и CRH380B, которые развивают скорость в 300 километров в час, а также более медленные CSR CRH2 и CNR CRH5, которые курсируют на скорости 250 километров в час.

В последние недели власти КНР пытаются сдержать волну критики, обрушившуюся на чиновников после того, как 23 июля в китайской провинции Чжэцзян из-за поломки семафорного оборудования столкнулись два скоростных поезда производства China South Locomotive and Rolling Stock Corp Ltd (CSR). В катастрофе погибли десятки человек и около 200 получили ранения.