Париж приостановит торговлю акциями

Франция объявила о введении временного запрета коротких продаж акций без покрытия, чтобы пресечь спекуляции. Ее поддержали Бельгия, Италия и Испания. Запрет коснется акций крупнейших компаний, которые торгуются на биржах этих стран, пишет EuroNews.

Это стало реакцией, в частности, на распространение неподтвержденной информации о возможном банкротстве французского банка “Сосьете Женераль” , которое спровоцировало обвал этих акций на 15%. Говорит министр финансов Франции Франсуа Баруэн:

“Я полон уверенности, потому что наша экономика базируется на прочных основах и наша банковская система – одна из самых устойчивых в мире”, – заявил он. На вопрос журналиста о спекуляциях вокруг французских банков, Баруэн сравнил эти слухи со змеей в гнезде: “Она шипит оттуда, кусает тебя. Ты слышишь ее, твои ноги болят, все кончилось, но яд-то остался”.

Паника на биржах ослабляет французскую экономику, которая и без того показала нулевой рост во втором квартале. Франсуа Баруэн, тем не менее, заявил, что правительство намерено добиться увеличения ВВП на 2% по итогам года, как и планировалось ранее.