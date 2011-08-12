Война в Ливии может привести к кризису НАТО

На фоне нового финансового кризиса и страха, охватившего Европу, на Западе забыли о войне в Ливии . Меж тем 20 сентября истекает мандат, выданный НАТО на операцию в этой стране, Муаммар Каддафи все еще остается на своем посту, а повстанцы медленно продвигаются к Триполи, и нельзя сказать, что главенствуют на поле боя, передаёт Newsru.com.

Самолеты стран НАТО , участвующие в операции "Объединенный защитник" в Ливии, за сутки совершили 123 вылета, в том числе 42 боевых, уничтожив установку залпового огня, радар ПВО и командно-контрольный узел связи, а также ряд другой военной техники, вооружений и объектов сил Муамара Каддафи, сообщают Риа новости.

У западных лидеров возникает все больше сомнений относительно того, что произойдет после захвата Триполи, поскольку убийство генерала Абдель Фаттаха Юниса раскрыло существование в рядах повстанцев соперничающих группировок.

Кроме того, на Западе все еще нет общего видения будущего, и некоторыми правительствами все еще движет эгоистическая перспектива будущих нефтяных контрактов, подчеркивает издание.

Если будет необходимо, Париж и Лондон возобновят мандат НАТО после 20 сентября. "Но где к тому времени окажутся биржевые индексы? Какие ресурсы будут оставаться в распоряжении Запада? Быть может, вырисовывается война с расходами, которая могла бы быстро закончиться, если бы не война за нефть", - говорится в статье.