В России закрыли дело против украинской библиотеки в Москве

Уголовное дело против Библиотеки украинской литературы в Москве и ее директора Натальи Шариной закрыто, пишет Украинская правда со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

«Уважая независимость российской правоохранительной системы и органов юстиции, официальный Киев последовательно доказывал российским партнерам необходимость сохранения и развития важного ячейки украинской культуры и образования в столице Российской Федерации», - говорится в сообщении.

«Российские судебные органы поставили точку в этой ситуации, закрыв уголовное дело против Библиотеки украинской литературы в Москве и ее директора Натальи Шариной», - отметили в МИД.

Как известно, уголовное дело в отношении библиотеки было возбуждено в связи с якобы распространением литературы «экстремистского характера».

«По результатам проведенного следствия правоохранительными органами России не обнаружено никаких признаков наличия подобной литературы в библиотеке и состава преступления в действиях ее директора», - отмечается в сообщении.

Также суд обязал российские правоохранительные органы вернуть библиотеке книги и серверы, которые были изъяты в ходе следствия, а для директора библиотеки «должны быть созданы условия для реабилитации ею своего доброго имени», сообщила пресс-служба.