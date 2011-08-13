Луценко находится под наблюдением медиков

В Государственной пенитенциарной службе Украины заверяют, что состояние здоровья экс-министра внутренних дел Юрия Луценко у медиков СИЗО обеспокоенности не вызывает.

«Состояние здоровья Луценко находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников Киевского следственного изолятора», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, в пенитенциарной службе отмечают, что с целью всесторонней оценки состояния здоровья Луценко проводятся его комиссионные осмотры с привлечением ведущих специалистов Минздрава Украины. В частности, 2 августа Луценко в Киевском СИЗО получил консультацию заведующего гастроэнтерологическим отделениям одной из Киевских клинических городских больниц.

«В соответствии с выводами отмеченного специалиста, Луценко даны рекомендации по поводу дальнейшего медикаментозного лечения, которые в полном объеме выполняются медработниками Киевского СИЗО. В настоящее время состояние здоровья Ю.ЛУЦЕНКО удовлетворительное. Претензий к администрации Киевского следственного изолятора и, в частности, к медобслуживанию, Юрий Луценко не имеет», - отметили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы.