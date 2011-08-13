Днепропетровскую «Батькивщину» обязали убрать общественные приемные с площади Ленина в центре города.

Соответствующее решение принял Окружной административный суд в пятницу вечером, сообщил руководитель облорганизации «Батькивщины» Максим Курячий. информирует Украинская правда.

«Решение о сносе общественных приемных, в которых ведут прием депутаты разных уровней нашей партии, Окружной административный суд принял в пятницу в 22.45, и потребовал выполнения уже с 00.00 субботы», - заявил Курячий.

По его словам, суд мотивировал свое решение тем, что прием граждан депутатами от «Батькивщины» в общественных приемных в центре города угрожает национальным интересам Украины.

Он отметил, что иск Днепропетровского исполкома о запрете проведения 18 августа митинга посвященного 20-летию Независимости Украины также будет рассмотрен Окружным административным судом в понедельник, 15 августа.