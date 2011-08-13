Азаров пообещал Киеву кольцевую электричку уже через месяц

В Киеве до конца сентября начнет курсировать кольцевая электричка. Об этом премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы посетителей.

«Вчера (в четверг) прошел рабочий поезд кольцевой электрички. Эта электричка позволит быстро добираться из отдаленных районов Киева к станциям метро, и сейчас стоит задача подвести к станциям электрички автобусные остановки, развязки. Чтобы людям было удобно пользоваться», - сообщил премьер.

По его словам, в какой-то степени эта электричка заменит отсутствующую кольцевую линию метро. «Мы поставили задачу перед юго-западной железной дорогой и киевской властью сдать в работу электричку к концу сентября. Она будет курсировать с периодичностью в 15 минут. И я надеюсь, что она станет довольно удобным видом транспорта», - отметил Азаров.