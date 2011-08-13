Прокурор объяснил, почему Тимошенко отказали в апелляции

В Уголовно-процессуальном кодексе Украины нет нормы о рассмотрении апелляции об освобождении из-под стражи. Об этом радио Свобода заявил прокурор Виктор Клименко.

«Я просил суд отказать в принятии к рассмотрению по сути апелляции потому, что это не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Украины, отдельное обжалование подобных судебных решений», – заявил Клименко.

Это подтвердил и профессор института Государства и права имени Корецького Александр Костенко. «По действующему законодательству решает та инстанция, которая принимала постановление о применении этой меры пресечения. Это не соответствует современным стандартам, которые есть в мировом сообществе. Нужно, чтобы было так, чтобы любое решение можно было обжаловать. При этом, законодательство лишь инструмент. Этим инструментом по-разному можно пользоваться. Действующее законодательство толкуется волюнтаристски, своевольно», - сказал он.

Напомним, Апелляционный суд Киева отказался принять к рассмотрению по сути апелляцию на изменение меры пресечения для Юлии Тимошенко.