В Херсоне собрали 7 тысяч подписей за Тимошенко

На Херсонщине представители оппозиции создали Комитет сопротивления диктатуре. Об этом сообщил депутат Херсонского городского совета, пресс-секретарь Херсонской облорганизации «Батькивщины» Станислав Трошин, передает УНИАН.

Такое решение было принято после очередной акции протеста против политических репрессий на центральной площади облцентра представителями оппозиционных сил и общественных организаций Херсона.

На совещании было принято единогласное решение о создании Комитета сопротивления диктатуре Херсонщины.

В состав комитета вошли представители «Батькивщины», Народного руха Украины, партии «Реформы и порядок», «Нашей Украины», «Свобода», партии «За Украину!», ДемПУ, КУН, ОМГО «Молодая нация».

Также, по словам Трошина, за время проведения акций протеста в Херсоне - с 2 августа - было собрано 7 тысяч подписей граждан против политических репрессий в стране и в защиту лидера оппозиции Юлии Тимошенко.

Как известно, в Луганске в пятницу собрали 10 тысяч подписей под ходатайством о замене меры пресечения для Тимошенко.