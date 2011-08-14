Кабмин освободил вату, пеленки и зубные пломбы от НДС

Кабинет министров принял постановление «О вопросе освобождения изделий медицинского назначения от налогообложения», которым утверждается перечень изделий медицинского назначения, операции по поставке которых освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, в частности, в такую категорию попадают вата, марля, бинты, стоматологические материалы для пломбирования зубов и оборудование, аппараты для измерения давления, эндоскопы, различные типы сосок и аналогичные изделия для детей, пеленки, подгузники, стекла для очков, корригирующие, инвалидные коляски, оболочковые контрацептивы, сердечные стимуляторы, устройства ортопедические и ряд других изделий.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, соответственно постановление Кабинета министров Украины от 9 июня 2011 N785 утрачивает силу.