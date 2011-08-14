В БЮТ надеются, что Ющенко придет в суд

Народный депутат от БЮТ Евгений Суслов надеется, что третий президент Украины Виктор Ющенко придет в Печерский суд для дачи свидетельских показаний по газовым контрактам с Россией. Об этом он сказал в эфире радио Свобода.

При этом Суслов отметил, что за последние годы Ющенко «довольно серьезно изменился» и «настолько стал непредсказуемы», что депутату трудно сказать, как бывший Президент будет вести себя на суде - будет ли он искренне говорить, или же он будет «принимать какую-то неправдивую сторону».

Политик также считает, что Ющенко, вмешивался в переговорный процесс, запрещая подписывать контрактные документы руководству НАК Нефтегаз Украины, тем самым «нарушая свои полномочия».