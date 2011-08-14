Помилованные белорусские оппозиционеры вернулись в Минск

Девять белорусских оппозиционеров, помилованных 11 августа, прибывают сегодня в Минск из Бобруйска и Орши.

Как передает радио Свобода, все они были осуждены по обвинению в участии в массовых беспорядках во время антиправительственных акций в день президентских выборов в декабре прошлого года.

Всего в связи с этими событиями к различным срокам лишения свободы были приговорены более 40-а человек, в том числе несколько кандидатов в президенты. Ни один из видных оппозиционеров помилован не был.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко 11 августа помиловал девять человек из числа активных участников массовых беспорядков, которые произошли в Минске 19 декабря прошлого года в день выборов главы государства.