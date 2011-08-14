Тимошенко объяснила, почему подписала газовые контракты

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко настаивает на том, что она не преступала закон и не наносила вреда государству, подписывая газовые контракты с Россией в 2009 году, поскольку эти контракты были необходимы и для Европы, и для Украины. Об этом она заявила в интервью европейскому изданию EUobserver.

«Во время газового конфликта, люди в странах ЕС были в панике, поскольку поставки газа были перекрыты. Это была невыносимая ситуация, для Европы и для Украины. Президент не взял на себя главенствующую роль в разрешении спора. Собственно, он активно мешал его решению. Мне не оставалось ничего другого, кроме как взять политическое руководство от имени страны на себя в целях сохранения доброго имени Украины в Европе», - сказала она.

«Тогда наша газовая инфраструктура была близка к краху, и было бы еще хуже, если бы это противостояние продолжилось. Соглашения возобновили поставки газа, дали нам здоровую 20-процентную скидку для превалирующей рыночной европейской цены, цены, на которой для Украины настаивал Газпром. Они создали основу для будущих переговоров между двумя государственными газовыми компаниями, в соответствии с теми контрактами, которые были у Газпрома с другими европейскими государствами», - отметила она.

При этом Тимошенко также подчеркнула, что «это соглашение положило конец невыносимым вторжениям теневого посредника – Росукрэнерго - в газовые торги между Украиной и Россией».

Ранее сообщалось, что председатель фракции НУНС Николай Мартыненко видит непосредственную вину третьего президента Украины Виктора Ющенко в подписании газового контракта 2009 года с Россией, из-за которого сейчас судят экс-премьера Юлию Тимошенко.

Напомним, следующее заседание Печерского суда по делу Тимошенко состоится 15 августа.