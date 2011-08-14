Число арестованных участников погромов в Англии превысило 2 тысячи человек

Более 2 тысяч человек арестованы в Великобритании со времени начала массовых беспорядков на прошлой неделе, сообщает «Би-би-си».

Погромы начались на севере Лондона. Около 300 человек собрались вечером в субботу, 6 августа, у полицейского участка района Тоттенхэм в знак протеста против того, что в прошлый четверг полицейскими был застрелен 29-летний местный житель Марк Дагган. Обстоятельства этого инцидента на тот момент были не вполне ясны.

Скотланд-Ярд настаивал, что убитый также стрелял в полицейского, однако тот остался жив, поскольку пуля попала в его рацию. Независимое расследование поставило версию правоохранительных органов под сомнение. Небольшой митинг перерос в погромы, которые к середине недели бушевали уже по всей Англии.

Только в одной столице через суды к субботу прошли более 700 человек. Ранее сообщалось лишь о 1700 арестованных.

В середине недели ранее премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отчитался перед парламентом о мерах, принимаемых правительством в связи с погромами, охватившими несколько городов страны.