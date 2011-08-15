Тимошенко: Революция в Украине - лишь вопрос времени

Новая революция в Украине является лишь вопросом времени. Об этом заявила в интервью британскому изданию Independent экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

«История показала, что авторитарные режимы не живут долго. И я верю, что идеалы оранжевой революции также актуальны сегодня, как и в декабре 2004 года» , - цитирует Тимошенко Би-би-си.

В настоящее время экс-премьер проходит обвиняемой по уголовному делу, согласно которому она превысила свои полномочия при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Также напомним, что очередное заседание Печерского суда по делу Тимошенко состоится сегодня, 15 августа.