Тимошенко привезли в суд

Юлию Тимошенко доставили в здание Печерского районного суда, где сегодня продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении нее под несколько меньшей охраной, чем на предыдущие судебные заседания.

Как передает ЛІГАБізнесІнформ, сегодня автозак с Тимошенко подъехал к суду около 7:50 и если раньше сотрудники «Беркута» для того, что автозак въехал во двор суда, делали оцепление в несколько рядов, то сегодня охраны было значительно меньше.

В палаточном городке установленном на Крещатике возле суда ночью дежурили несколько десятков сторонников Тимошенко. Он встретили автозак скандированием «Ганьба!» и «Юлю на свободу!».

Недалеко от суда вдоль улицы Богдана Хмельницкого стоят около 40 автобусов с «Беркутом», но если раньше автобусы стояли также по Крещатику, то сегодня главная улица столицы свободна от «Беркута».