Сегодня продолжится суд над Хосни Мубараком

В Египте сегодня продолжится суд над экс-президентом Хосни Мубараком. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам участников антиправительственных акций. В случае вынесения обвинительного приговора Мубараку грозит смертная казнь, сообщает Радио свобода.

Кроме того, его обвиняют в коррупции.

На прошлом заседании бывший глава государства отверг все обвинения.

На скамье подсудимых - также двое сыновей Мубарака - Алаа и Гамаль, которым инкриминируется причастность к коррупции. Они также отрицают свою вину.

В феврале 2011-го года во время силового подавления акций протеста против режима Мубарака были убиты 850 манифестантов и более шести тысяч - ранены.