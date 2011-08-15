Сегодня продолжится суд над Хосни Мубараком

В Египте сегодня продолжится суд над экс-президентом Хосни Мубараком. Он обвиняется в причастности к массовым убийствам участников антиправительственных акций. В случае вынесения обвинительного приговора Мубараку грозит смертная казнь, сообщает Радио свобода.
Кроме того, его обвиняют в коррупции.
На прошлом заседании бывший глава государства отверг все обвинения.
На скамье подсудимых - также двое сыновей Мубарака - Алаа и Гамаль, которым инкриминируется причастность к коррупции. Они также отрицают свою вину.
В феврале 2011-го года во время силового подавления акций протеста против режима Мубарака были убиты 850 манифестантов и более шести тысяч - ранены.