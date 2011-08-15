В Киргизии уже 66 кандидатов в президенты

Число кандидатов в президенты Киргизии увеличилось до 66 человек, сообщили в пресс-службе центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов, сообщает Газета.ru.

«Примерно каждый шестой кандидат был выдвинут политической партией, все остальные являются самовыдвиженцами», – уточнили в комиссии.

«Выдвижение завершится 16 августа, после чего начнется регистрация», – напомнили в пресс-службе.

По мнению экспертов, реально рассчитывать на победу могут всего несколько человек, в том числе и нынешний премьер-министр Алмазбек Атамбаев, которого два дня назад выдвинула Социал-демократическая партия.

В настоящее время президентом переходного периода страны является Роза Отунбаева, которая была избрана в июне прошлого года после свержения президента Курманбека Бакиева. По принятому после свержения Бакиева закону Отунбаева не имеет права вновь баллотироваться в президенты.