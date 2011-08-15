Томенко уверен, что новый Майдан еще возможен

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко не исключает повторения нового Майдана, однако, по его словам, «проблема украинских политиков заключается в том, что они до сих пор живут мифом о том, что они каким-то образом причастны к Майдану 2004 года», сообщает ЛIГАБiзнесIнформ.

«На самом деле никто из политиков Майдан не собирал и Майданом не руководил. Майдан возник благодаря сопротивлению украинского общества против давления на свободу слова, честь, достоинство и права человека», - сказал Томенко.

По его словам, это значит, что и сегодня «заявления более и менее известных политиков о том, что они соберут Майдан в «понедельник» или «вторник», мягко говоря являются политическим недоразумением». «В том смысле, что они не понимают, что Майдан нельзя собрать по решению партии или по призыву политиков», - объяснил Томенко.

«Политики могут собрать акцию протеста: большую или не очень, а Майдан собирается только украинским народом», - добавил он.

Томенко призывал политиков остановить собственные пиар-кампании по использованию собрания Майдана. «Оппозиции стоит не друг перед другом объявлять о том, что они соберут Майдан, а скоординировать свою работу по акциям протеста против беззакония и судебных репрессий», - отметил Томенко.