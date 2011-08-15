В Печерском суде началось заседание по делу Тимошенко

По состоянию на 9:35 в Печерском райсуде Киева началось заседание по делу Юлии Тимошенко.

Как передает «Украинская правда», в суд прибыла дочь Тимошенко Евгения.

Дочь лидера БЮТ появилась на заседании впервые с тех пор, как была привлечена в качестве защитника вместе со своим отцом Александром.

Евгения вместе с родителями и адвокатами сидят на скамье Тимошенко.

Сторонники попытались передать Тимошенко небольшой букетик из роз и маков, которые обычно делают на Маковея. (как известно, в воскресенье христиане праздновали Медовый Спас), однако это не было разрешено.