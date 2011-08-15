Патриарх поздравил Тимошенко с праздником – передал мак

Сегодня Печерский районный суд г. Киева продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году, сообщает УНИАН.

В зале судебного заседания присутствуют адвокаты экс-премьер-министра и ее защитники – муж Александр Тимошенко и дочка Евгения Карр. Также в зале заседаний находится группа народных депутатов.

Перед началом судебного заседания народные депутаты вручили Тимошенко в честь вчерашнего праздника Маковея букет полевых цветов и маков, который ей передал Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. В ответ на это экс-премьер сказала: «Всем спасибо за то, что в такой трудный момент вы здесь».

Как Главред сообщал ранее, сторонники Тимошенко попытались передать ей небольшой букетик из роз и маков, которые обычно делают на Маковея, однако это не было разрешено.