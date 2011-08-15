Жена Черновецкого подала на развод

В Печерском районном суде Киева в списке дел, назначенных к рассмотрению в понедельник, 15 августа, значится заседание по иску супруги мэра Киева Леонида Черновецкого - Алины Айвазовой - о расторжении брака, сообщает Корреспондент.net.

«11:00 - дело №2 - 727/11 - предварительное судебное заседание по делу по иску Айвазовой А.С. к Черновецкому Л.М. о расторжении брака», - значится в списке дел на понедельник. Председательствующий судья по делу - Галина Супрун.

Алина Айвазова родилась в Тбилиси 21 мая 1955 году. Окончила Харьковский юридический институт по специальности правовед. После этого она читала лекции в техникуме гостиничного хозяйства, а также техникуме транспорта.

Председатель правления Правэкс-банка с 1992 по 2006 годы. У них с Леонидом Черновецким двое детей (Степан и Кристина), а также внучка и трое внуков.

2 августа израильское интернет-издание IzRus сообщило, что мэр Киева Леонид Черновецкий вместе со своей женой 17 лет назад получили гражданство этой страны. Однако Черновецкий опроверг эту информацию.

Как Главред сообщал ранее, мэр Киева якобы продает свой дом на дамбе в Конча-Заспе. В то же время, в окружении мэра информацию о продаже им недвижимости опровергали, заявляя, что мэр ничего продавать не собирается и уезжать из Украины тоже.