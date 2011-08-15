В Институте права поддержали Тимошенко

В Институте государства и права НАН Украины имени Корецкого считают, что директивы экс-премьер-министра Юлии Тимошенко НАК «Нафтогаз Украины» были способом выполнения ее полномочий, сообщает УНИАН.

Об этом сегодня на заседании Печерского районного суда Киева по делу Тимошенко заявил замдиректора упомянутого института Владимир Нагребельный, которого суд допрашивает в качестве свидетеля по делу.

По его словам, Генпрокуратура дважды обращалась в институт с просьбой предоставить экспертную оценку и он дважды делал ее. И эти материалы содержатся в материалах дела.

Нагребельный отметил в начале допроса, что не может выступать в качестве свидетеля в данной ситуации, поскольку ему не известны обстоятельства, которые содержатся в материалах дела, а он может дать лишь экспертные оценки и пояснения.

В частности, эксперт заметил, что в предоставленных им заключениях «абсолютно четко прописано, что у нас в действующем законодательстве нет термина «директива». «Поэтому, по моему глубокому убеждению, нужно смотреть не на название, не на форму, а на содержание документа», - добавил он. Научный работник проинформировал, что в словарях термин «директива» имеет около десяти синонимов.

Нагребельный заметил, что с юридической точки зрения, если контракты заключались субъектами хозяйствования, это подпадает под действие закона о внешнеэкономической деятельности, который не предусматривает термина «директива».

«В то же время, премьер-министр государства не является, образно говоря, директором ЖЭКа или директором объединения «Азот». Коллеги из Европы удивлялись, что мы пытаемся в законе о Кабинете Министров выписать все полномочия. Я пришел к заключению, что органы государственной власти должны действовать в способ, предусмотренный законами Украины и Конституцией. Но у нас, к величайшему сожалению, выписаны полномочия, но отсутствует способ их выполнения. И я пришел к заключению. Я считаю это (директивы) способом выполнения полномочий к НАК «Нафтогаз». Поэтому это не является превышением полномочий», - сказал Нагребельный.

Продолжая тему, он заметил, что поскольку нет четкого определения, что такое директива, он сделал вывод, что это нужно воспринимать как способ поручения премьер-министром руководителю особого субъекта хозяйствования на выполнение полномочий.

«В выводах действительно содержится заключение о несоответствии договоров (между Украиной и Россией по газу – Ред.) тогдашнему законодательству. Но в любом случае каких-либо правовых последствий это не имеет, если их недействительность прямо не установлена или в судебном порядке они не признаны неправомерными. Следовательно, они являются действительными», - сказал Нагребельный.