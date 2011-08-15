Чеченские подростки забросали Брейвика камнями во время теракта

{1-} Террориста Андерса Брейвика, который 22 июля этого года устроил бойню на молодежном слете Норвежской рабочей партии, во время его рейда по острову Утейя атаковали чеченские подростки. 17-летний Мовсар Джамаев и 16-летний Рустам Даудов попытались обезвредить преступника при помощи камней, сообщает MK.ru.

Один из них угодил террористу камнем в голову, на что тот взвыл и обозвал подростка «чертовым ниггером». Когда А.Брейвик на глазах Джамаева и Даудова застрелил их товарища по молодежному лагерю, они убежали.

Юноши рассказали, что, когда они услышали выстрелы, в их сторону побежала группа подростков и мужчина, который громко кричал. Они предположили, что их разыгрывают, но когда они завернули за угол, прямо перед ними застрелили троих человек. По словам Даудова, он настолько был потрясен зрелищем, что не мог двигаться, и тогда Мовсар за руку утащил его в лес.

Воспользовавшись передышкой, Джамаев позвонил отцу, который посоветовал ему по возможности помочь своим товарищам, атакованным Брейвиком, а также постараться обезвредить преступника. Вскоре после этого спрятавшихся подростков позвал офицер полиции. Рустам хотел выйти к нему, но Мовсар его остановил, посчитав, что это может быть переодетый террорист.

Оказалось, что их действительно звал одетый в полицейскую форму Брейвик, который хладнокровно расстрелял подростков, подошедших к нему. Именно тогда чеченские юноши решили забросать его камнями, но их попытка отключить преступника завершилась неудачей.

Тогда Рустам и Мовсар отправились спасать других подростков. Джамаев нашел в скале пещеру, куда приводил уцелевших норвежских детей. В общей сложности им удалось спасти 23 человека. Троих подростков Мовсар вытащил из воды, куда те прыгнули, спасаясь от Брейвика.

Как сообщал Главред ранее, по всей Норвегии в прошли демонстрации и факельные шествия в память жертв нападений (ФОТО, ВИДЕО). По последним данным, в результате акций Брейвика погибли 76 человек, и около 100 получили ранения.

В то же время адвокат террориста Гейр Липпестад, заявил, что его клиент безумен.