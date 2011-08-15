В Киргизии заканчивают прием документов от кандидатов в президенты

В Киргизии 15 августа в полночь (21:00 кск) завершится прием документов от кандидатов в президенты. По последним данным, их насчитывается около 70 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Согласно законодательству, выдвижение кандидатов должно завершиться за 75 дней до начала голосования, то есть до 16 августа, – пояснили в ЦИК Киргизии. – 56 претендентов на пост президента являются самовыдвиженцами, остальных выдвинули политические партии». Как утверждают представители ЦИК, регистрация кандидатов продлится до 25 сентября. Для успешного прохождения этой процедуры претенденты обязаны внести залог в 100 тыс сомов (около $2,2 тыс), сформировать фонд, размер которого не должен превышать 50 млн сомов ($1,1 млн), собрать 30 тыс подписей избирателей в свою поддержку и сдать экзамен на знание государственного киргизского языка.

Выборы назначены на 30 октября. По мнению местных политологов, к этой дате количество претендентов на пост президента значительно сократится из-за финансовых и организационных проблем. Эксперты также полагают, что реально рассчитывать на победу могут всего несколько человек. Некоторые кандидаты уже в ближайшее время могут объявить о намерении отдать поддержку своего электората кому-либо из фаворитов предвыборной гонки в обмен на определенные политические уступки.

Президент Киргизии избирается сроком на 6 лет. Кандидат должен быть не моложе 35 лет и не старше 70. Являться гражданином республики и проживать на ее территории последние 15 лет.

В настоящее время президентом переходного периода страны является Роза Отунбаева, которая была избрана в июне прошлого года, после свержения за 2,5 месяца до этого президента Курманбека Бакиева. По закону Отунбаева не имеет права вновь баллотироваться на главный пост в государстве. За 20 лет независимости в Киргизии еще ни разу президенты добровольно не покидали свой пост. Аскар Акаев и Курманбек Бакиев были отстранены от должности в результате массовых народных волнений и оба в целях безопасности вынуждены были покинуть республику.