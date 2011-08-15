Суд приобщил к делу экспертизу о законности газовых контрактов Тимошенко

Печерский райсуд Киева присоединил к материалам дела экс-премьера и лидера партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко заключения научно-правовой экспертизы о соответствии законодательству газовых контрактов. Такое решение на месте принял судья Родион Киреев, сообщают «Подробности».

Соответствующее ходатайство было подано прокурорами, поддерживающими государственное обвинение. Сторона защиты поддержала заявленное ходатайство. Вместе с тем, суд постановил исследовать выводы экспертизы в зале судебного заседания.

В свою очередь, замдиректора Института государства и права Владимир Нагребельный, выступая сегодня в качестве свидетеля по делу Тимошенко, заявил, что директивы были выданы в рамках компетенции премьер-министра.

Как сообщал ранее Главред, президент России Дмитрий Медведев на встрече с Президентом Украины Виктором Януковичем подчеркнул необходимость соблюдать действующие в настоящий момент соглашения в сфере газового сотрудничества.