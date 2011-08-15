Украина хочет отправить на Кипр миротворцев

Кабинет министров Украины принял решение рекомендовать главе государства подписать указ «О внесении изменений в статью 2 указа Президента Украины от 11 сентября 2009 года №732», который юридически позволяет участие украинских миротворцев в словацком контингенте в составе сил ООН по поддержанию мира на Кипре, сообщила пресс-служба Кабмина.

В правительстве отмечают, что отправка 12 человек миротворческого персонала из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины в состав Миссии ООН по поддержанию мира на Кипре (МООНКИП) отвечает национальным интересам государства и рассматривается как расширение международной миротворческой деятельности Украины, усилит вклад в коллективные усилия международного сообщества в поддержании мира в регионе. Кроме того, эта инициатива будет способствовать развитию двустороннего военного сотрудничества со Словацкой Республикой и сотрудничества с ООН в области миротворческой деятельности.

По договоренности со словацкой стороной и секретариатом ООН, все финансовые расходы, связанные с обеспечением служебной деятельности, проживанием, питанием во время пребывания в МООНКИП осуществляться за счет словацкой стороны и на условиях, предусмотренных для словацких военнослужащих.

Проект данного указа разработан Министерством иностранных дел Украины и согласован Министерством обороны Украины, Министерством экономического развития и торговли, Министерством финансов, Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Службой безопасности, Службой внешней разведки Украины.

Как сообщал Главред ранее, 275 украинских миротворцев получили медали Организации Объединенных Наций «За службу миру» в Либерии.