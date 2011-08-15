США возобновили помощь жителям сектора Газа

Соединенные Штаты возобновили финансирование гуманитарных организаций, оказывающих помощь населению сектора Газа, сообщает Голос Америки. Это было сделано после того, как исламистская группировка ХАМАС отказалась от своего намерения тщательно проверять конфиденциальные документы, имеющие отношение к деятельности этих организаций.

На прошлой неделе организации-партнеры Агентства международного развития США приостановили работу, после того как ХАМАС потребовал провести аудит всей учетной документации этих международных организаций. Выполнение этого требования означало бы нарушение американских законов, запрещающих контакты с террористическими организациями, к числу которых США относят ХАМАС.

13 августа официальные представители США сообщили, что финансирование было возобновлено, после того как ХАМАС отказался от своих требований.

Напомним, через Агентства международного развития США и его партнеров жители сектора Газа получают от Вашингтона помощь в объеме почти $100 млн.