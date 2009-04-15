Новый призрак старой угрозы

Это можно было бы считать преувеличением, если бы не одно НО. На фоне критического обострения отношений между Россией и США в результате российской агрессии против Грузии в августе 2008 г., в конце этого года заканчивается и срок действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-1. Приведенное обстоятельство может привести к фактическому уничтожению механизма контроля над ядерными силами России и Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день остаются самыми большими в мире. К несчастью, несмотря на теоретическую возможность пролонгации указанного документа, это практически становится невозможным из-за позиции Российской Федерации, которая, по сути говоря, стала на путь ничем не прикрытой бескомпромиссной гонки вооружений в ядерной сфере. Так, несмотря на настойчивые попытки США продолжить диалог о сокращении ядерных вооружений, Россия категорически отказывается от этого. Свидетельством такой позиции российской стороны стал фактический провал российско-американских консультаций в области ядерного разоружения в ноябре и декабре прошлого года. По оценке специалистов, причиной подобной ситуации являются настойчивые попытки Москвы нарастить свой ядерный потенциал для достижения стратегического превосходства над США в процессе глобальной борьбы за всемирное лидерство. С этой целью в рамках Государственной программы вооружений Российской Федерации на период 2007-2015 годов продолжается перевооружение ракетных соединений Российской армии на новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-12М, известные еще под именем «Тополь-М». Всего до 2015 года предполагается развернуть до 150 таких ракет, из которых 6 - в мобильном варианте. Кроме того, на базе «тополей» создается принципиально новая баллистическая ракета РС-24 дальностью до десяти тысяч километров с боевым оснащением от трех до шести ядерных блоков с усовершенствованным комплексом средств преодоления системы противоракетной обороны. Начало серийного производство указанных ракет, а также принятие их на вооружение планируется уже в 2011 году. Не меньшее значение придается развитию морского компонента российской ядерной триады, которая остается наиболее защищенным элементом ракетно-ядерных сил РФ, способным наносить удары по США и другим странам НАТО из океанских глубин в непосредственной близости от их территорий. Так, с 2007 года проводятся активные работы по перевооружению атомных подводных лодок проекта 667 «Дельфин» на модернизированную межконтинентальную баллистическую ракету РСМ-54 «Синева», оборудованную десятью ядерными блоками индивидуального наведения. Серийное производство этих ракет организовано на Красноярском машиностроительном заводе. Другой программой является создание Россией совершенно иной МБР морского базирования «Булава», унифицированной с сухопутным вариантом «Тополя-М». Под эту ракету на судостроительных верфях России возводится три атомных подводных крейсера класса «Борей». Всего до 2050 года предполагается построить до восьми таких кораблей, которые должны будут составить основу ядерного подводного флота Российской Федерации. Такие же масштабные действия производятся и в сфере наращивания боевых возможностей воздушной составляющей стратегических сил России. В частности, на Казанском авиационном заводе продолжаются мероприятия по усовершенствованию стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 в плане повышения их функциональных и боевых возможностей. Основным направлением модернизации является адаптация указанных самолетов к новой крылатой ракете Х-555 с дальностью пуска до трех с половиной тысяч километров. Следующим шагом в этом направлении должно стать создание еще более мощной крылатой ракеты Х-101 с дальностью до пяти тысяч километров. Помимо всего этого Россия отчаянно цепляется за оставшиеся у нее устаревшие МБР РС-20 и УР-100, формально продлевая сроки их технической эксплуатации сверх всех возможных норм. Так, в ответ на планы США по развертыванию системы противоракетной обороны в Европе, Россия оставила в строю три полка стратегических ракет УР-100 (46 пусковых установок в Калужской области), ранее планируемых к списанию по причине невозможности их дальнейшей безопасной эксплуатации. При этом, такое волюнтаристское решение было принято российской стороной несмотря на то, что гарантийный срок упомянутых ракет (кстати, после трехкратного продления) окончился еще в 2005 году. Однако в угоду амбициям Кремля никто и не подумал позаботиться о возможных последствиях подобного шага. Наверное, не нужно объяснять, к чему могут привести такие действия России. Тем более, что инциденты с российскими стратегическими системами уже были и вполне могли перерасти в ракетно-ядерный конфликт. В частности, одним из них (возможно, наиболее серьезных) стала потеря управления МБР «Синева», которая была запущена осенью минувшего года с российской подводной лодки в Баренцевом море. Уйдя в неконтролируемый полет, она вышла далеко за пределы расчетного места поражения цели (более чем на 2 тыс. км!!!), что было цинично названо Москвой «новым достижением России в дальности пуска МБР». К счастью для всего мира, ракета упала в пустынном районе Тихого океана, что, по сути, предотвратило возможность начала третьей мировой войны в случае ее падения на территорию США или Китая. Приведенный пример убедительно и недвусмысленно демонстрирует истинное состояние российской ракетной техники, которая представляет угрозу соседним странам уже в силу самого своего существования, даже без учета планов России по наращиванию собственного ядерного потенциала. Причем эту ситуацию не могут изменить и активные усилия Москвы по созданию новых ракетных систем, которые должны заменить устаревшие образцы. Так, на сегодняшний день, из десяти испытательных пусков морской ракеты «Булава» пять закончились неудачей, а остальные можно считать успешными только условно. По мнению специалистов, причинами этого являются концептуальные ошибки в самой идеологии создания «Булавы», нарушение кооперации предприятий и технологической дисциплины при изготовлении комплектующих и сборке ракеты, а также отсутствие необходимого опыта у главного разработчика системы -Московского института теплотехники, который никогда раньше не решал такие задачи. Хотя, наверное, дело не только в этом. Свидетельством комплексного кризиса в российском ракетостроении можно считать и положение дел вокруг оперативно-тактической ракеты «Искандер», которую российская сторона пытается выдать за очередную «современную разработку в области высокоточного оружия». Несмотря на угрозы Москвы разместить ее в Калининградской области РФ (как очередной ответ на планы США развернуть объекты ПРО в Европе), она, по сути своей, все еще остается не более чем «лабораторным макетом» и никак не может быть принята на вооружение Российской армии даже в среднесрочной перспективе. Аналогичная ситуация складывается и в российской стратегической авиации, которая по приказу В.Путина с весны прошлого года возобновила регулярные полеты в районах оперативного предназначения, в том числе и вблизи территории государств НАТО. Так, по данным источников в военных кругах России, в настоящее время, из 15 новейших стратегических ракетоносцев Ту-160, находящихся в составе Дальней авиации ВВС РФ, в воздух могут подняться только лишь три машины. Остальные прикованы к земле - требуется капитальный ремонт уникальных двигателей НК-32, которые имеются в единичных экземплярах. Однако этого уже нельзя сделать в связи с закрытием их головного изготовителя - Самарского научно-технического комплекса им. Н.Д. Кузнецова. Чем могут закончиться подобные проблемы, ярко показывает катастрофа самолета Ту-160 в 2003 году из-за отказа его двигателей. В целом все это создает крайне удручающую картину возможных последствий развала ракетно-ядерных сил России. С учетом экономического кризиса окончательно добивающего и без того уже смертельно больную российскую военную промышленность, а также намерений Москвы отказаться от услуг Украины по продлению ресурса МБР РС-20, ситуация и вовсе может выйти из-под контроля. И кто может знать, куда полетит очередная ядерная ракета, или где упадет очередной российский самолет. Особенно, учитывая авантюрную практику России пугать США и НАТО путем едва ли не вторжения стратегических бомбардировщиков в их воздушное пространство, как это было 18 февраля этого года, когда российский «медведь» (по западной классификации) Ту-95М вплотную подлетел к канадской границе. Кстати говоря, накануне визита в Канаду нового Президента США Б. Обамы, который посетил Оттаву буквально на следующий день. Принимая во внимание все выше сказанное, поистине оправданными и дальновидными выглядят планы США в области противоракетной обороны в Европе. Какой бы мифической не была ракетная угроза Ирана, на самом деле, как показывает опыт, она исходит от России.