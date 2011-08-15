Республиканцы определяются с кандидатами на место Обамы

В минувшие выходные заметно прояснилась расстановка сил в лагере претендентов от республиканской партии США на участие в президентских выборах 2012 года, сообщает Радио Свобода.

В частности, 14 августа бывший губернатор Миннесоты Тим Поленти объявил в эфире общенационального телеканала ABC о том, что выбывает из состязания республиканцев за кресло в Белом доме, после того как среди почти десятка кандидатов на республиканскую номинацию одновременно обозначились двое новых явных лидеров.

Один из них – 55-летняя Мишель Бэкман, член палаты представителей от Миннесоты. В субботу вечером стало известно, что Бэкман заняла первое место по результатам выборочного опроса в университете штата Айова. Набрав 29% голосов, она опередила конгрессмена из Техаса Рона Пола и самого Тима Поленти.

Этот опрос, проведенный республиканскими активистами Айовы, не рассматривается как точный индикатор настроений избирателей. Однако, как считают наблюдатели, лидерство в нем Мишель Бэкман указывает на сдвиг настроений республиканского электората вправо. Бэкман – единственная из республиканских кандидатов, недвусмысленно отождествляет себя с консервативным «Движением чаепития», которое категорически отвергает экономический курс нынешней администрации.

В интервью телеканалу CNN Мишель Бэкман заявила, что считает весьма реальными свои шансы не позволить президенту-демократу Бараку Обаме остаться в Белом доме на второй срок. «Люди очень недовольны и раздражены нынешним состоянием экономики, – сказала она. – Опрос в Айове показал: жители этого штата шлют президенту Обаме громкий и ясный сигнал о том, что его политика их не устраивает. Им нужно нечто другое».

Один из реальных соперников Мишель Бэкман губернатор Техаса Рик Перри объявил о своем вступлении в гонку на конференции консервативных активистов в Чарльстоне (штат Южная Каролина). Перри напомнил, что ему удалось максимально смягчить в управляемом им Техасе последствия недавнего экономического кризиса. «Мы сбалансировали наш бюджет не путем поднятия налогов, а через расстановку приоритетов и через сокращение государственных расходов», – заявил Перри.

Такой же план экономического подъема Перри обещает и для всей страны, если займет место в Белом доме. Он обещает снизить налоги и ограничить государственное регулирование экономической деятельности. Он также намерен отменить реформу системы страховой медицины – детище Барака Обамы. «Нынешний президент с его нацеленностью на расширение функций федерального правительства, ведущее к повышению налогов и увеличению государственных расходов, только усугубили наши невзгоды – но не смягчили их. Я буду ежедневно делать все, что в моих силах, чтобы вашингтонские политики влияли на вашу жизнь как можно меньше», – заявил губернатор.

Однако, несмотря на громкое выдвижение Бакманн и Перри, лидером в борьбе за республиканскую номинацию кандидата в президенты по-прежнему считается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, который не участвовал в выборочном опросе в Айове.

По мнению членов предвыборной команды президента Обамы, результаты минувшего политического уикенда указывают на то, что республиканцы больше заинтересованы в голосах консерваторов – сторонников «Движения чаепития», чем в голосах независимых избирателей из среднего класса. Сам Барак Обама запланировал на ближайшую неделю агитационную поездку по ряду городов, которую наблюдатели рассматривают как попытку политического контрнаступления президента в условиях, когда его рейтинг по результатам некоторых последних опросов упал ниже 40%.