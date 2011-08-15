Противоречий в заключениях по «газовым делам» Тимошенко нет - эксперт

Замдиректора Института государства и права им. Корецкого Владимир Нагребельный отрицает возможность расхождений в своих заключениях, предоставленных Генпрокуратуре на досудебном следствии по «газовому» делу экс-премьера Юлии Тимошенко, сообщает УНИАН.

Во время допроса в качестве свидетеля на заседании Печерского райсуда Киева эксперт заявил: «Никакого противоречия между первым и вторым заключением я не вижу, и никакие специалисты не увидят, поскольку все зависит от того, как задавались вопросы». При этом он добавил, что также нельзя сказать, какое из этих заключений является основным, а какое - дополнительным.

Во время постановки вопросов со стороны защиты председательствующий на процессе судья Родион Киреев по замечаниям прокуратуры несколько раз снимал поставленные вопросы или просил подсудимую Тимошенко или ее адвокатов переформулировать вопрос. В то же время ни разу он так не делал, когда вопросы ставились свидетелю Нагребельному со стороны обвинения.

Вместе с тем, на вопрос Тимошенко, превысила ли она свои полномочия, состоя в должности премьер-министра, когда выдавала директивы по итогам переговоров по газовым вопросам с премьер-министром России Министерству топлива и энергетики Украины для передачи их НАК «Нафтогаз Украины», свидетель ответил, что если Министерство топлива и энергетики в соответствии с регламентом Кабинета министров входит в его состав, то премьер-министр имеет право давать ему поручения, указания и тому подобное.

В то же время, на вопрос Тимошенко, должна ли она отвечать «за последствия переговоров и действий», Нагребельный ответил: «Во всем мире за это наступает лишь конституционная правовая, то есть политическая ответственность. Иногда она даже хуже, чем уголовная».

При этом на вопрос адвоката Тимошенко Юрия Сухова, может ли премьер-министр нести ответственность за обязательство субъекта хозяйственной деятельности, свидетель ответил: «Нет, конечно».