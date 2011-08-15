Миронову советуют объединяться с Немцовым и Рыжковым

15 августа 2011, 14:34

 

Однопартийцы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова уговаривают опереться на несистемную оппозицию. В частности - привлечь к сотрудничеству наиболее ярких оппонентов Владимира Путина – Бориса Немцова и Владимира Рыжкова – а также главу ИНСОРа Игоря Юргенса, сообщают Ведомости.

Завтра, 16 августа, однопартийцы экс-спикера Совета Федерации Сергея Миронова планируют провести совещание по предвыборной стратегии «Справедливой России».

Одна из главных тем совещания – привлечение в партию новых лиц. Газета приводит мнение одного из участников предстоящего совещания: по его словам, из партии вышли все те, кто был недоволен критикой власти, и теперь, чтобы преодолеть проходной барьер, нужна четкая политориентация. Собеседник «Ведомостей» отмечает, что Миронов пока оттягивает принятие таких решений. Тем не менее, в партии готовится специальный манифест, в котором планируется четко обозначить свою оппозиционность.

По словам представителей партии, уже прошли предварительные переговоры о сотрудничестве с председателем правления Института современного развития Игорем Юргенсом и сопредседателями незарегистрированной Партии народной совободы Владимиром Рыжковым и Борисом Немцовым.

Игорь Юргенс, по словам собеседника газеты, стал бы «мощной поддержкой партии в противостоянии с «Единой Россией», Владимир Рыжков – оппозиционер, но не оголтелый, было бы здорово, если бы они вошли в партию или хотя бы агитировали за нее». Юргенс уже дал понять, что в той или иной форме мог бы поддержать «Справедливую Россию», если она определится с предвыборной стратегией. Впрочем, на прошлой неделе и Юргенс и Рыжков факт переговоров отрицали. В свою очередь Немцов сообщил, что было просто обсуждение ситуации, речи о присоединении к эсерам быть не может.

Оппозиционер Илья Яшин считает, что сочувствующие несистемной оппозиции люди делятся на тех, кто склонен испортить свой бюллетень, и на тех, кто будет голосовать за любую партию, кроме единороссов. По мнению Яшина, если эсеры займут откровенно антипутинскую позицию, они смогут получить все эти голоса.

Сам Миронов сегодня заявил журналистам, что«Справедливая Россия» пока не определилась, кто именно войдет в федеральный список партии на выборах в Госдуму и возглавит его, но при этом оппозиционеров Бориса Немцова и Владимира Рыжкова туда не приглашали. «Федерального списка на сегодняшний день не существует. Будем определяться ближе к съезду (партии)… будет минимум 25 фамилий тех, которых мы считаем возможным рассматривать для включения в федеральный список», — сказал Миронов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
16:51
Российский министр обороны опозорился из-за слов о НАТО
16:43
Выборы-выборы, кандидаты... : стало известно, во сколько обойдется голосование украинцев в 2019 году
16:14
Полиция обнародовала подробности убийства чиновника в Сумах
16:13
Киев вернул тепловое хозяйство в управление общины
16:11
«Динамо» — «Шахтер»: прогноз букмекеров, где смотреть центральный матч тура УПЛ
16:01
Усик написал стихотворение об Украине
15:55
С трудом передвигается: стало известно о тяжелом состоянии Джигарханяна, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять