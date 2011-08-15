Миронову советуют объединяться с Немцовым и Рыжковым

Однопартийцы лидера «Справедливой России» Сергея Миронова уговаривают опереться на несистемную оппозицию. В частности - привлечь к сотрудничеству наиболее ярких оппонентов Владимира Путина – Бориса Немцова и Владимира Рыжкова – а также главу ИНСОРа Игоря Юргенса, сообщают Ведомости.

Завтра, 16 августа, однопартийцы экс-спикера Совета Федерации Сергея Миронова планируют провести совещание по предвыборной стратегии «Справедливой России».

Одна из главных тем совещания – привлечение в партию новых лиц. Газета приводит мнение одного из участников предстоящего совещания: по его словам, из партии вышли все те, кто был недоволен критикой власти, и теперь, чтобы преодолеть проходной барьер, нужна четкая политориентация. Собеседник «Ведомостей» отмечает, что Миронов пока оттягивает принятие таких решений. Тем не менее, в партии готовится специальный манифест, в котором планируется четко обозначить свою оппозиционность.

По словам представителей партии, уже прошли предварительные переговоры о сотрудничестве с председателем правления Института современного развития Игорем Юргенсом и сопредседателями незарегистрированной Партии народной совободы Владимиром Рыжковым и Борисом Немцовым.

Игорь Юргенс, по словам собеседника газеты, стал бы «мощной поддержкой партии в противостоянии с «Единой Россией», Владимир Рыжков – оппозиционер, но не оголтелый, было бы здорово, если бы они вошли в партию или хотя бы агитировали за нее». Юргенс уже дал понять, что в той или иной форме мог бы поддержать «Справедливую Россию», если она определится с предвыборной стратегией. Впрочем, на прошлой неделе и Юргенс и Рыжков факт переговоров отрицали. В свою очередь Немцов сообщил, что было просто обсуждение ситуации, речи о присоединении к эсерам быть не может.

Оппозиционер Илья Яшин считает, что сочувствующие несистемной оппозиции люди делятся на тех, кто склонен испортить свой бюллетень, и на тех, кто будет голосовать за любую партию, кроме единороссов. По мнению Яшина, если эсеры займут откровенно антипутинскую позицию, они смогут получить все эти голоса.

Сам Миронов сегодня заявил журналистам, что«Справедливая Россия» пока не определилась, кто именно войдет в федеральный список партии на выборах в Госдуму и возглавит его, но при этом оппозиционеров Бориса Немцова и Владимира Рыжкова туда не приглашали. «Федерального списка на сегодняшний день не существует. Будем определяться ближе к съезду (партии)… будет минимум 25 фамилий тех, которых мы считаем возможным рассматривать для включения в федеральный список», — сказал Миронов.