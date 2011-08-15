Новые миграционные правила в РФ: 7 дней без регистрации

Правительство России утвердило и опубликовало постановление № 654 от 4 августа, вносящее изменения в Правила осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Российской Федерации

Новые правила позволяют приезжим находиться на территории России без уведомления о прибытии 7 дней. По старым нормам этот срок составлял всего 3 дня.

Самые большие преференции по новым правилам миграционного учета предоставляются высококвалифицированным специалистам, чья годовая зарплата при работе в России превышает 2 млн. рублей (около $69 тысяч). Эти специалисты и члены их семей не обязаны заниматься миграционными формальностями в течение трех месяцев пребывания в РФ.

Кроме того, введен новый порядок снятия иностранного гражданина с учета по месту пребывания. Теперь уехавшие будут автоматически сниматься с учета после получения сведений о новом месте пребывания гражданина в России или о его выезде из России от органов погранконтроля.