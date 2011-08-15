Ющенко отказался идти в суд над Тимошенко

{1-} Экс-президент Виктор Ющенко официально отказался свидетельствовать в суде по делу Юлии Тимошенко, со ссылкой на свои источники сообщает «Украинская правда».

По информации издания, в канцелярию Печерского суда поступило письмо за подписью Ющенко, в котором он, с одной стороны, полностью подтверждает свои показания в ходе досудебного следствия, а с другой - отказывается прибыть для допросов в суде.

По непроверенной информации, на факсе, который получили в канцелярии суда, стоит не подпись Ющенко, а факсимиле, которое было проставлено в партийном офисе «Нашей Украины».

Следует отметить, что такая процедура - неявка в суд и письменное уведомление о подтверждении ранее предоставленных свидетельств - не предусмотрена ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Более того, согласно ст. 70 УПК, человек, вызванный органом дознания, следователем, прокурором или судом как свидетель, обязан явиться в указанные место и время и дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах по делу.

В случае, если свидетель без уважительных причин не явится, «суд имеет право применить привод через органы внутренних дел».

«Следовательно, выбор метода воздействия на Ющенко - за судьей Родионом Киреевым. Единственное, чего не может сделать судья, - вообще отказаться от устных показаний и перекрестного допроса бывшего президента», - говорится в статье издания.

Как Главред сообщал ранее, Ющенко вызывали свидетелем в Печерский райсуд Киева по «газовому делу» экс-премьера Юлии Тимошенко. Однако до 15 августа он находился за пределами Украины.