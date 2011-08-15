Чиновник Ющенко опроверг показания Дубины по делу Тимошенко

Бывший первый замглавы Секретариата президента Александр Шлапак сомневается в том, что президент Украины в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко дал указания украинской делегации покинуть газовые переговоры в России в 2008 году, сообщает «Дело».

Об этом он заявил в ходе дачи показаний в Печерском районном суде Киева по уголовному делу против бывшего премьер-министра, лидера «Батьківщини» Юлии Тимошенко.

«Во время всего моего общения с Олегом Петровичем (Дубиной, занимал в 2008 должность главы НАК «Нафтогаз Украины» и возглавлял ее делегацию в Москве на переговорах – Ред.) он не говорил мне, хотя у нас достаточно близкие отношения, что получал указание уезжать из Москвы», - сказал Шлапак.

По его мнению, делегация НАКа покинула переговоры 30 декабря 2008 года, так как стороны не достигли выгодных для Украины условий договоров.

Шлапак отметил, что Дубина вернулся в Украину, поскольку не имел других указаний по ведению газовых переговоров.

Согласно показаниям экс-главы «Нафтогаза» на досудебном следствии по делу Тимошенко, он покинул переговоры по указанию Ющенко.

Как Главред сообщал ранее, бывший первый вице-премьер-министр, первый зампредседателя «Батьківщини» Александр Турчинов в ходе дачи показаний в суде по делу Тимошенко сообщил, что Ющенко был связан с компанией «РосУкрЭнерго» и поэтому принял решение об отзыве украинской делегации, которая договорилась о ценах на газ для Украины, чтобы не допустить устранения с газового рынка данного посредника.