Сорос призвал Португалию и Грецию покинуть ЕС и еврозону

Американский миллиардер Джордж Сорос предложил Греции и Португалии покинуть Европейский союз и зону евро из-за колоссальных государственных долгов этих стран.



По мнению Сороса, ЕС и евро это переживут, заявил он в статье, опубликованной газетой The Financial Times.

Кроме того, по мнению Сороса, МВФ и европейским правительствам не нужно тратить силы на финансовую помощь Греции и Португалии, которые испытывают долговые проблемы.



Сорос считает, что решение по выходу из кризиса евро должно включать три главных составляющих: реформу и рекапитализацию банковской системы, создание режима единых облигаций еврозоны и механизма выхода стран из блока.



Во-первых, эксперт предлагает реформировать банковскую систему. Введение евро привело к строительному буму в таких странах, как Испания и Ирландия. Банки еврозоны имели одни из самых высоких в мире показателей долговой нагрузки, и они как и раньше нуждаются в защите от партнерских рисков.



Во-вторых, убежден Сорос, Европе нужны облигации. Если странам с большим долгом приходиться платить высокие рисковые надбавки, их долг становится нестабильным. Решение очевидно: дефицитным странам нужно позволить рефинансировать свой долг на тех же условиях, что и профицитным.



Это лучше всего достигается из-за механизма облигаций, которые гарантировались бы солидарно всеми странами-участницами. Вероятно, еврооблигации должны быть под контролем совета, в состав которого входят министры финансов еврозоны. Такой совет может быть фискальным эквивалентом Европейского центробанка и европейским эквивалентом МВФ.



В-третьих, Сорос предлагает разработать упорядоченный механизм выхода из еврозоны для небольших стран вроде Греции, который не будет использоваться для крупных держав, таких как Италия.