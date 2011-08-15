Сторонники Тимошенко "замочили" Шлапака

{1-} Сторонники Юлии Тимошенко напали на бывшего зама главы Секретариата президента Ющенко - Александра Шлапака и облили его водой, сообщает «Украинская правда».

Так, после объявления перерыва до 15.40 Шлапак прокинул здание Печерского райсуда. После его выхода на Крещатик сторонники Тимошенко из палаточного городка с криками «Ганьба» и обвинениями набросились на него.

В результате инцидента Шлапака облили водой и сорвали с него очки. После этого бывший чиновник был вынужден вернуться в суд и оставить его через другой выход.

Это уже не первая подобная выходка сторонников Тимошенко. Как сообщал Главред ранее, в зале Печерского районного суда они уже облили водой народного депутата Инну Богословскую.