Национальный приоритет Британии – борьба с уличными бандами и их культурой

Борьба с уличными бандами должна стать новым национальным приоритетом Великобритании, также как и преодоление «медленно приближающегося морального коллапса» общества, заявил в понедельник, 15 августа, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, описывая приоритеты работы властей после масштабных беспорядков в британских городах в начале августа, сообщает РИА Новости.

«Серьезная, всесторонняя борьба с уличными бандами и их культурой – это не какой-то сторонний вопрос. Это основная зараза, которая охватила улицы и регионы по всей стране. Пресечение (деятельности) этих банд должно стать национальным приоритетом», – заявил глава британского правительства, выступая в графстве Оксфордшир.

Накануне премьер уже заявил о намерении британских властей ужесточить политику в отношении уличной преступности и перейти на программу американского типа так называемой «нулевой терпимости» к участникам уличных беспорядков и мародерам. Эта политика предусматривает жесткие наказания даже за незначительные правонарушения, что должно показывать участникам уличных банд, что правительство не намерено закрывать глаза на их действия.

В интервью британской прессе Кэмерон также говорил о том, что полон решимости изменить социальный устрой общества, и в понедельник продолжил эту мысль, призвав всех британцев объединиться, чтобы избежать «полного провала» общепринятых систем ценностей.

«Мы слишком долго не хотели говорить о том, что хорошо и что плохо. Мы слишком долго избегали разговоров о важных темах - от брака до общего благосостояния и общей культуры... Безответственность. Эгоизм. Отсутствие осознания последствий своих действий. Дети без отцов. Школы без дисциплин», – такие проблемы общества описал британский пермьер.

Случившиеся беспорядки, по его словам, стали «моментом истины» для Великобритании, которая должна взглянуть в глаза глубинных причин неблагополучия отдельных слоев своего общества.

Глава британской оппозиции, лидер лейбористов Эд Милибэнд, выступая в то же время на севере Лондона перед своими сторонниками, обвинил премьера в том, что тот не видит истинных проблем, и говорить надо не только об изолированности участников беспорядков, но и об общей атмосфере безответственности. «А банкиры, которые оборачивают миллионы, рискуя вкладами людей? Они тоже жадны, эгоистичны и аморальны», – заявил Милибэнд.

Как писал ранее Главред, беспорядки начались на севере Лондона 6 августа и в течение нескольких дней перекинулись на другие английские города. Поводом к волнениям послужило убийство 29-летнего чернокожего Марка Даггана, застреленного полицейским, который проводил осмотр автомобиля. Организованный местными жителями митинг у полицейского участка вскоре перерос в неконтролируемые беспорядки, грабежи и мародерство по всему Лондону и других городах.

Осенью в Великобритании начнется всестороннее расследование обстоятельств беспорядков, которые унесли жизни пяти человек, привели к задержанию более 1,6 тысячи человек, значительная часть из которых – подростки до 18 лет, и уничтожили множество домов и частных предприятий.