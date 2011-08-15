Галичина готова взять Тимошенко на поруки

Председатели Львовского, Тернопольского и Ивано-Франковского облсоветов Олег Панькевич, Алексей Кайда, и Александр Сыч обратились к судье Родиону Кирееву с заявлением о готовности взять на поруки Юлию Тимошенко, сообщила пресс-служба Львовского облсовета.

«Факт немотивированного ареста стал подтверждением того, что это уголовное преследование имело выборочный характер, было непрозрачным и превратилось в пример использования правосудия как средства достижения политических целей», - говорится в заявлении председателя Львовского облсовета.

По мнению Панькевича, «события, произошедшие в Печерском суде Киева 5 августа 2011 года, являются большим шагом назад в развитии демократических основ нашего государства, составной частью политической жизни которого должен быть честная конкуренция властей и оппозиции, которые дополняют и контролируют друг друга».

Председатель облсовета выразил тревогу «по поводу опасности установления в Украине политического режима диктатуры».

«С учетом указанного и на основании ст. 149, 150, 152, 165 УПК Украины обращаюсь к Вам с этим заявлением, которым информирую, что обязуюсь взять Тимошенко Юлию Влади мировну на личное поручительство при рассмотрении уголовного дела № 49-3151. Поручаюсь за ее надлежащее поведение по явке по каждому вызову в суд и гарантирую ее присутствие в суде по каждому виду требования.

Учитывая изложенное, прошу Вас, уважаемый суд, изменить меру пресечения с заключения под стражу Тимошенко Юлии Владимировны и передать Тимошенко Юлию Владимировну на личное поручительство», - говорится в заявлении Панькевича.

Это уже не первый случай консолидированной позиции, с которой выступают председатели облсоветов из Галичины. Как сообщал Главред, они подписали соглашение о сотрудничестве со Скупщиной Автономного края Воеводина (Республика Сербия).

Проект соглашения предусматривает развитие сотрудничества в сферах местного самоуправления, культуры и искусства, туризма и рекреации, охраны окружающей среды с рациональным использование природных ресурсов.