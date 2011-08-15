Рейтинг Партии регионов за год упал в два раза - опрос

Рейтинг Партии регионов с августа 2010 года по июль 2011 года обвалился с 40% до 20%. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное компанией TNS.

Так, по данным опроса, если бы в Украине в ближайшее воскресенье состоялись досрочные выборы в Верховную Раду, то шансы 3% барьер преодолели бы четыре партии:

Партия регионов (20,3%), «Батьківщина» (14,7%), «Фронт змін» (9,1%), а также Коммунистическая партия Украины (3,4%). Остальные партии, согласно опросу, трехпроцентный барьер не преодолевают.

Так, за партию Сергея Тигипко «Сильная Украина» готовы проголосовать лишь 1,9% респондентов.

Партию Виталия Кличко «Удар» готовы поддержать 1,8%.

Партию «Свобода» Олега Тягнибока готовы поддержать 1,6%.

«Нашу Украину» - 1,2%. Народную партию Владимира Литвина - 0,8%. Партию зеленых Украины - 0,6%. УНП - 0,3%. СПУ - 0,2%.

При этом 12,8% не стали бы принимать участие в голосовании.

12,5% проголосовали бы против всех. 17,6% затруднились ответить. 0,8% проголосовали бы за партию, которая не была представлена в опросе.