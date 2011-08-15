"Газпром" предложил Украине белорусскую модель: труба в обмен на скидки

{1-} Сотрудничество России и Украины в газовой сфере могло бы строиться по той же модели, что и с Белоруссией, заявил глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер журналистам РИА Новости по итогам встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым и министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко.

Напомним, "Газпрому" принадлежит 50% акций белорусского газотранспортного предприятия "Белтрансгаз", сейчас ведутся переговоры о покупке еще 50%.



"По мнению "Газпрома", развитие сотрудничества в газовой сфере (с Украиной) могло бы строиться по той же модели, по которой мы работаем с нашими белорусскими друзьями", - сказал Миллер.



По его словам, на встрече Бойко представил предложения по развитию газотранспортного сотрудничества между Россией и Украиной, эти предложения охватывают "не только сотрудничество в газотранспортной сфере, но и сотрудничество по другим направлениям".



"Мы изучим эти предложения, и дадим им оценку, и направим ответ украинским друзьям", - сказал глава "Газпрома".