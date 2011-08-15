Российские СМИ: после переговоров Тимошенко-Путина в Москве пили, как никогда

На газовых переговорах 2009 года российский премьер Владимир Путин припомнил тогдашнему премьеру Украины Юлии Тимошенко старое уголовное дело.

Об этом пишет российский Коммерсант, описывая обстоятельства нынешнего "газового дела" Тимошенко.

"Сейчас украинские следователи, занимающиеся газовым делом Тимошенко, в анонимных беседах говорят, что злополучный контракт она заключила не просто в нарушение положенной процедуры…, а еще и из личной выгоды", - говорится в статье.

"Дело это вроде закрыто, и даже виновные наказаны. Но при желании его легко можно реанимировать, на что и намекнули Тимошенко. Вот тогда-то цена $450 и показалась ей вполне приемлемой", — сообщил источник в украинской генпрокуратуре.

Позже российские переговорщики рассказали, что "никогда не выпивали так, как в те январские дни", когда был заключен 10-летний контракт, подписанный Путиным и Тимошенко.

"Обмывали они при этом не столько выгодную сделку, сколько неминуемые и весьма существенные геополитические уступки со стороны Киева", - отмечает издание.

По словам источников газеты в украинском следствии, оставшись один на один с Тимошенко, "не желавшей поначалу соглашаться на предлагаемую Москвой высокую цену, Путин якобы напомнил об одном уголовном деле, связанном с ее предпринимательским прошлым".

Речь идет якобы о решении Московского гарнизонного военного суда, которым генерал российской армии Георгий Олейник в 2002 году был приговорен к пяти годам тюрьмы за растрату $323 млн — на эту сумму корпорация "Единые энергетические системы Украины", некогда возглавляемая Тимошенко, недопоставила стройматериалов Минобороны России.

Коммерсант также пишет, что в Москве по сей день считают, что перелом в российско-украинских отношениях наступил именно в 2009 году, а не годом позже, "когда… власть досталась пророссийскому, как тогда казалось, Виктору Януковичу".

"Теперь же, когда Юлия Тимошенко, преподнесшая России столь ценный подарок, оказалась за решеткой, в Москве всерьез занервничали. Тем более что приговор экс-премьеру Украины ставит под угрозу газовый контракт, с таким трудом добытый лично Путиным", - отмечает издание.

Напомним, в Печерском районном суде Киева рассматривается "газовое дело" экс-премьера Юлии Тимошенко, которая обвиняется в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.