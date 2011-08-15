Киреев хочет привести Соколовского в суд принудительно

Суд предлагает принудительно доставить на заседание для дачи показаний экс-уполномоченного президента Виктора Ющенко Богдана Соколовского, сообщает «Украинская правда».

Вернувшись в зал, судья Родион Киреев объявил, что выносит этот вопрос на обсуждение сторон. Он напомнил, что Соколовский неоднократно вызывался в суд, однако в день судебного заседания принес в канцелярию суда заявление об отказе от дачи показаний по личным и производственным причинам.

Сторона государственного обвинения не возразила против принудительного привода Соколовского, однако адвокат Тимошенко Юрий Сухов выразил предостережение относительно этого.

«Может он просто неграмотный юридически, надо просто разъяснить ему его права и обязанности. Он известный человек, и я думаю, что это будет ненормально, если его приведут в суд в кандалах», - отметил он.

Кроме того, по мнению Сухова, принудительный привод обязательно повлияет на психологическое состояние Соколовского, из-за чего допрос не может считаться объективным.

В свою очередь сама Юлия Тимошенко негативно высказалась относительно принудительного привода в суд любого из свидетелей.

«Достаточно того, что надо мной совершается насилие и я категорически возражаю против того, чтобы насилие совершалось против любого человека еще в этом процессе», - сказала она.

Вместе с тем Киреев вскользь упомянул в этом контексте имена других свидетелей, в частности, Виктора Ющенко, однако удалился в совещательную комнату выносить решение только относительно Соколовского.