Google покупает мобильное подразделение Motorola за ,5 млрд

Компания Google договорилась о приобретении отделения Motorola, которое занимается выпуском мобильных телефонов - Motorola Mobility.

Как сообщается в официальном пресс-релизе Motorola, сумма сделки составит ,5 млрд. За каждую акцию Motorola Mobility Google заплатит по наличными.



Google разрабатывает мобильную операционную систему Android, которая устанавливается на смартфоны нескольких производителей, в том числе и Motorola. Новое приобретение поможет Google успешнее конкурировать с iPhone от Apple.



В пресс-релизе сказано, что сделка еще должна быть одобрена США, Евросоюзом и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, за слияние должны проголосовать акционеры Motorola Mobility. Ожидается, что все формальные процедуры будут завершены к концу 2011 года или к началу 2012 года.